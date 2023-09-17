На Закарпатті відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження дітей з твариною

У ході моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили у одній із соціальних мереж відео, на якому діти знущаються над маленьким кошеням. Події відбувалися в Хустському районі у населеному пункті Ільниця.

Провівши перевірку правоохоронці оперативно встановили особи дітей, зафільмованих на відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців.

Причетних до інциденту та їх батьків поліцейські розшукали та доставили до відділення поліції. Наразі з ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.

За фактом жорстокого поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області