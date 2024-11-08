У Полтаві викладач вокалу зґвалтував 13-річного хлопчика

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викладачу вокалу повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Окрім цього, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, полтавець займався репетиторством за місцем свого проживання. У вересні цього року під час приватного уроку він зґвалтував 13-річного хлопчика.

Наразі потерпілий допитаний в «Просторі захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (модель «Барнахус»).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури