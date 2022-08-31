Шахрайка ошукала покупців на продажі брендових сумок

Зловмисниця розміщувала у соціальній мережі оголошення щодо продажу речей за передоплатою, однак отримавши кошти від клієнтів, переставала виходити на зв’язок не відправивши замовлення. За такі дії фігурантці загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками кіберполіції міста Києва та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили дівчину, яка через мережу Інтернет ошукувала людей. Киянка розміщувала у соціальній мережі оголошення щодо продажу брендових сумок, однак після отримання передоплати, не відправляла речі клієнтам.

Так, у ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що на оголошення зловмисниці звернули увагу декілька дівчат та погодились на купівлю елітних речей за передоплатою. В одному з випадків правопорушниця отримала від потерпілої передоплату за сумку у розмірі 25 тисяч гривень, а в іншому, під приводом продажу одразу п’яти сумок – ошукала мешканку столиці на 145 тисяч гривень.

Працівники поліції затримали фігурантку та провели за місцями мешкання обшуки, звідки вилучили декілька сумок, мобільні телефони і сім-картку, а також блокнот із записами замовлень та банківську картку. Правопорушниця – киянка, 2001 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Окрім цього, поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення потерпілих від дій зловмисниці та її причетність до скоєння аналогічних правопорушень.

Правоохоронці в черговий раз нагадують про те, що необхідно бути пильними у разі здійснення покупок через мережу Інтернет. Поліцейські закликають не надсилати передоплату неперевіреним продавцям. Однак, у випадку, якщо відносно Вас все ж таки було вчинено протиправні дії, якнайшвидше звертайтесь до поліцейських за спецлінією 102.

Відділ комунікації поліції Києва