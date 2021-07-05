Під Івано-Франківськом водій «під кайфом» збив на смерть велосипедиста

40-річний чоловік загинув на місці ДТП.

Поліцейські Івано-Франківщини розслідують дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув велосипедист.

Автопригода зі смертельним наслідком трапилася між Тисменицею та Івано-Франківськом, де водій у стані наркотичного сп’яніння скоїв наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, інформує пресслужба обласної поліції.

ДТП сталася 5 липня о 02:10 на вулиці Тисменицькій. Водій автомобіля Audi A4 — 29-річний місцевий мешканець, рухаючись автодорогою Н-18 «Івано-Франківськ-Тернопіль», здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав на велосипеді проїзну частину дороги.

У результаті аварії 40- річний франківець помер на місці події.

Водія в медичному закладі перевірено на стан сп’яніння. За висновком лікаря керманич перебував у наркотичному сп’янінні.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. // LB.ua