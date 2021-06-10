Під Києвом школярка застрелила свого 16-річного товариша

Поліція Київщини з’ясовує обставини трагічної події.

У місті Буча Київської області школярка з необережності застрелила свого 16-річного товариша з пневматичної рушниці.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов.

«Трагічні події зі зброєю. Через фото у соцмережах школярка застрелила свого 16-річного товариша. Так, сьогодні у Бучі після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці», — написав він у фейсбуці.

За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.

Наразі поліція Київщини з’ясовує усі обставини трагічної події. Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «вбивство через необережність». // LB.ua