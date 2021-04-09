Під Києвом у зіткненні ВАЗів постраждали п’ятеро, серед них двоє дітей (фото)

Водій, у салоні авто якого були 4 пасажири, в тому числі 2 дітей, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з іншим авто: на місці пригоди працюють поліцейські Київщини

8 квітня, близько 9-ї години ранку, на вулиці Незалежності у місті Яготин трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ 2101 та ВАЗ 21099.

За попередньою інформацією, 20-річний водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Як наслідок — здійснив зіткнення з авто ВАЗ 21099, 44-річний водій якого, на щастя, не травмувався.

Проте водій та пасажири ВАЗ 2101, серед яких були 7-річна дівчинка та 11-річний хлопчик отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місце пригоди прибули патрульні, слідчі та медики. Надалі всі обставини цієї ДТП встановлюватиме слідчо-оперативна група.

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