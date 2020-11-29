У Житомирі раніше судимий клієнт побив та пограбував масажистку

Подія сталась увечері 26 листопада в обласному центрі. Малознайомий чоловік, який прийшов на сеанс масажу, напав на житомирянку в її ж квартирі. Поліцейські швидко встановили особу та затримали підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 21 години до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про напад на жительку обласного центру. Потерпіла, 26-річна жінка, розповіла, що годину тому до її квартири за попередньою домовленістю на процедуру масажу прийшов чоловік, якого вона знала лише на ім’я. У помешканні, крім господарки, нікого не було. Тож візитер цим і скористався: він спричинив жінці тілесні ушкодження, а коли та втратила свідомість, виніс з її оселі близько 2 тисяч гривень і особисті речі. Отямившись, потерпіла звернулась по допомогу до сусідів, і ті зателефонували на спецлінію «102».

Встановити кривдника заявниці поліцейським вдалося швидко завдяки першочерговим заходам, у тому числі непублічного характеру. Уже за кілька годин оперативники карного розшуку Житомирського відділу поліції та патрульні ТОРу розшукали підозрюваного на території одного з підприємств міста, де він працював, а заодно і тимчасово мешкав.

– Затриманим у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України є 34-річний уродженець Криму. Про чоловіка відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за особливо тяжкий злочин і відбував покарання в одній з пенітенціарних установ на Житомирщині. З місць позбавлення волі звільнився минулого року, — розповів т.в.о. начальника Житомирського ВП ГУНП Сергій Синявський.

Під час затримання у чоловіка вилучені речі, викрадені з квартири заявниці та інші докази його причетності.

Вчинення розбійного нападу поліцейські розслідують у рамках розпочатого відповідного кримінального провадження. У ході досудового розслідування можлива додаткова правова кваліфікація окремих обставин.

За чинним законодавством подібні протиправні дії можуть обернутися для чоловіка позбавленням волі на строк до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області