Житель Одеси, який виготовляв дитячий порноконтент, проведе за ґратами 8 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Приморської окружної прокуратури м. Одеси жителя Одеси визнано винним у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії та примушуванні неповнолітніх до участі у її створенні (ч.ч. 4, 5 ст. 301 КК України – в ред. від 22.11.2018).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що чоловік, використовуючи фото свого сина та псевдонім, під фейковим акаунтом в соціальних мережах знайомився з неповнолітніми дівчатами та вчиняв стосовно них розпусні дії сексуального характеру у вигляді інтелектуального розбещення. Втершись у довіру до дівчат та імітуючи стосунки з ними, він пропонував обмінятись фото та відео порнографічного характеру.

Отримавши бажане, засуджений починав шантажувати потерпілих розповсюдженням їхніх оголених зображень та відеозаписів задля повторного одержання дитячого порноконтенту.

Порнографічну продукцію він зберігав на власному мобільному телефоні та ноутбуку.

«Жертвами» засудженого стали 8 дівчат віком від 10 до 15 років.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури