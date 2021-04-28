СБУ викрила інтернет-торгівця вибухівкою: щодня збував до 10 кг пороху
СБУ викрила новий канал незаконного збуту вибухових речовин. Мешканець Кіровоградщини постачав своїм «клієнтам» до 10 кг пороху у день. За попередньою інформацією, з нелегального бізнесу ділок одержав «прибуток» у мільйони гривень.
Перевіряється інформація щодо використання цього пороху для підпільного виробництва боєприпасів.
За даними слідства, протиправну діяльність організував мешканець Олександрії Кіровоградської області. Ділок продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через сервіси поштового зв’язку. Гроші за продаж вибухової речовини зловмисник одержував на банківську картку.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили у підозрюваного:
- понад 100 кг іноземної вибухової речовини;
- реактивну протитанкову гранату;
- декілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна та пістолет ТТ;
- майже 2 тис. набоїв різного калібру.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, насамперед джерел надходження пороху із-за кордону.
Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.Tweet