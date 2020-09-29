Столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 17-річної дівчини

За даним фактом розпочато кримінальне провадження у злочині, за який передбачено до дванадцяти років позбавлення волі.

До столичної поліції звернулась 17-річна дівчина, яка повідомила, що у лісопарковій зоні на вулиці Виговського її зґвалтував знайомий. Для з’ясування обставин за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці від потерпілої дізнались, що напередодні вона познайомилась з чоловіком, який запропонував їй прогулятись лісосмугою. Опинившись наодинці, зловмисник застосував силу та зґвалтував неповнолітню.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 51-річний уродженець Луганської області. За словами затриманого, він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, провівши у місцях позбавлення волі понад 20 років.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування слідчі перевірять покази затриманого та потерпілої. Також призначено експертизи, які допоможуть встановити обставини події.

Відділ комунікації поліції Києва

Анна Страшок