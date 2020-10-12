Під Києвом загинув чоловік, якого викинули з балкона

Чоловік приїхав з Донецька на роботу та орендував квартиру у Києві разом із товаришем.

Орендарі поводилися завжди тихо. Випивали, але тихенько.

Того дня до товаришів навідався третій знайомий. Виявилося, що гість вже мав проблеми із законом. Виникла сварка. Гість та Євген посварилися і пішли на балкон з’ясовувати стосунки. А коли туди прийшов третій товариш, ошелешений чоловік побачив, як гість тримає за ноги Євгена.

Чоловік впав на землю і зламав шию. Лікарі констатували смерть.

Вбивця провину не визнає. // Надзвичайні новини