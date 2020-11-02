Під Лисичанськом затримали підозрюваного у вбивстві

Поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні вбивства на Луганщині.

Рол це повідомляє Зміст з посиланням на дані вівдділу коммунікації Нацполіції області.

Так, 31 жовтня, до Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в квартирі у місті Новодружеськ з ножовим пораненням грудної клітки виявлено труп 49-річного місцевого мешканця.

Негайно на місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом Главку, місцевого відділу поліції та Управління карного розшуку. В результаті проведення комплексу слідчо-оперативних заходів був встановлений та затриманий підозрюваний у скоєнні вбивства.

Підозрюваним виявився 48-річний сусід загиблого — мешканець Новодружеська.