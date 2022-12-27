Під Одесою порушник комендантської години тікав і стріляв у поліцейських

Жителю Одеси поліцейські повідомили про підозру в погрозі насильством щодо працівників правоохоронного органу

Правопорушник, проігнорувавши законну вимогу зупинитись на блокпосту, почав тікати і стріляти в бік патрульних, аби уникнути затримання.

Подія сталася 16 грудня під час комендантської години. 42-річний чоловік прямував легковим автомобілем «Mitsubishi» з Одеси в бік Миколаєва. Проїжджаючи один із блокпостів, водій проігнорував законну вимогу поліцейських зупинитися і став тікати від них. Правоохоронці наздогнали правопорушника за 1,5 кілометри. Щоб уникнути затримання, він почав стріляти в бік службового автомобіля працівників поліції, поки не заклинила зброя.

Поліцейські вилучили у зловмисника зареєстрований на ньому травматичний пістолет з набоями, які направили на експертні дослідження. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

У водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння і затримали його в процесуальному порядку.

Поліцейські відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру в погрозі насильством щодо працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України і карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Слідство триває. Його завершення підозрюваний чекатиме під цілодобовим домашнім арештом.

Одеське районне управління поліції № 2