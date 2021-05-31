Під Одесою розстріляли охоронця кладовища

Оперативниками Одещини встановлено місцезнаходження та затримано зловмисника, який спільно з «товаришом» влаштував безпідставну стрілянину на одному із кладовищ Білгород-Дністровського району. Про це Департамент карного розшуку.

Вранці 27.05.2021 два чоловіка приїхали на кладовище. До них підійшла жінка, якій вказані «відвідувачі» здалися підозрілими. Раптово та безпідставно «сміливці» почали ображати жінку, яка, в свою чергу, з метою уникнення конфлікту попрямувала до будинку охоронця.

Один із чоловіків дістав зброю та почав стріляти жінці в слід, на постріли вийшов сторож та став наступною ціллю для поганця. Відкрите пошкодження правої щоки з переломом ніжної щелепи, пошкодження в області сердця — ушкодження, безпричинно спричинені 72-річному охоронцю. Потерпілого госпіталізовано.

Наразі одного із зухвальців затримано в порядку статті 208 КПК України. Пошуки його «товариша» тривають. // newsyou.info