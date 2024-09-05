10 років ув’язнення отримав мешканець Івано-Франківщини за замах на життя судді

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно мешканця Івано-Франківщини, засудженого за вчинення замаху на життя судді, котрий розглядав кримінальне провадження стосовно нього (ч. 1 ст. 263, ст. 379 КК України). Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що чоловік разом з невстановленим слідством співучасником закріпили гранату перед гаражними воротами за місцем проживання судді, способом, який мав спричинити вибух при їх відкритті. Однак даний вибуховий пристрій не здетонував з незалежних від волі засудженого причин, був виявлений потерпілим і знешкоджений спеціалістами вибухотехнічної служби.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу за вчинення кримінального правопорушення проти правосуддя.

Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання.

Свою вину засуджений не визнав.

Офіс Генпрокурора