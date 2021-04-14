Під Полтавою чоловік пограбував магазин, а потім побив водія та викрав його автомобіль

У селі Горбанівка чоловік пограбував магазин, а потім напав на водія, побив його та викрав його автомобіль — затримали зловмисника в селі Супрунівка

13 квітня, близько 19:00, правоохоронці отримали інформацію про те, що в селі Горбанівка невідомий побив 43-річного місцевого мешканця та викрав його автомобіль Audi А6.

Начальник відділу № 2 Полтавського райуправління поліції Максим Євграфов розповів, що зловмисника розшукував весь особовий склад поліції Полтави та Полтавського району, а також Управління патрульної поліції Полтавської області. Вже за годину правоохоронці затримали чоловіка на викраденому автомобілі в селі Супрунівка, на трасі Київ — Харків.

Виявилося, що автомобіль викрав 37-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми із законом за нанесення тілесних ушкоджень. Чоловіка затримали та наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, встановлено, що затриманий за 15 хвилин до побиття водія та викрадення автомобіля, пограбував магазин, забравши звідти продукти харчування.

За фактами незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з насильством, а також за фактом грабежу (ч.2 ст. 289 та ч.1 ст. 186 КК України) відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. // «Полтавщина»