Під приводом інтернет-продажів шахрай ошукав громадян, серед яких військовослужбовці

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка, який під приводом інтернет-продажів заволодів грошовими коштами громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як встановлено слідством, зловмисник створив інтернет-сторінку у соціальній мережі Facebook, де розміщував оголошення про продаж ножів ручної роботи.

Покупці, які бажали отримати товар, повинні були оплатити товар частково або внести повну передплату. Після здійснення передплати шахрай припиняв виходити на зв’язок, товар не відправляв.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно більш ніж 10 потерпілих, з яких четверо – військовослужбовці. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може бути значно більшою.

За результатами проведення слідчих дій зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

На цей час особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою.

В ході проведення обшуку у підозрюваного вилучено мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи та нотатки, стартові пакети мобільного оператора, банківські картки тощо.

Звертаємо увагу громадян, які придбали товар на сторінці у соціальній мережі Facebook під назвою «Платон Ст» та у подальшому його не отримали, проінформуйте про такі факти окружну прокуратуру або Голосіївське УП ГУ НП у м. Києві.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві.

Київська міська прокуратура