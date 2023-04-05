За хабар у ₴35500 на Волині судитимуть посадовця поліції

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) заступником начальника одного з районних відділів поліції ГУНП Волинській області.

За даними слідства, упродовж грудня 2022 – січня 2023 року правоохоронець на виконання своєї неправомірної вимоги двома траншами одержав від громадянина 35 500 гривень за не притягнення до відповідальності за здійснення зберігання та роздрібної торгівлі дизельним пальним без реєстрації суб’єктом господарювання.

Затримали його 20 січня 2023 року під час вчинення злочину.

З лав поліції чоловік звільнений.

Досудове розслідування: ТУ ДБР, розташоване у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури