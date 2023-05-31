Засуджено жителя Черкащини, який продавав неіснуючу військову амуніцію

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури чоловіка засуджено за шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання – 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що житель Черкащини, раніше судимий за злочини проти власності, опублікував на одному з сайтів мережі Інтернет оголошення про начебто продаж військової амуніції.

Покупці перераховували гроші на його банківську картку , але товар не отримували.

Шахрайська схема дала можливість заволодіти під приводом продажу військового спорядження коштами громадян – понад 10 тис грн.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Офіс Генпрокурора