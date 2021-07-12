Під Шосткою чоловік вбив і розчленував матір

В селі на Шосткинщині Сумської області затримали чоловіка, який вбив та розчленував рідну матір. Рештки жінки знайшли на подвір’ї та в лісі за селом.

83-річна пенсіонерка приїхала в гості до сина з Києва. Між сином і матір’ю виник побутовий конфлікт, після чого 62-річний чоловік наважився на вбивство.

Зрозумівши, що накоїв, тіло матері зловмисник вирішив розчленувати.

Про те, що жінка раптово зникла, поліцейським повідомив знайомий родини, що мешкає у тому ж селі.

Під час проведення слідчих дій було виявлено не лише знаряддя вбивства, а й рештки жінки. Спочатку чоловік заперечував свою причетність, але згодом сам у всьому зізнався.

Щоб уникнути покарання за скоєне, він заховав рештки вбитої матері у мішки і закопав у різних місцях.

Наразі 62-річного зловмисника помістили в СІЗО. Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Досудове розслідування триває. // ФАКТИ