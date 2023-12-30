Судитимуть ексзаступника міністра оборони, який під час закупівлі продуктів для армії завдав державі мільйонні збитки

За матеріалами Державного бюро розслідувань та НАБУ до суду скеровано обвинувальний акт щодо ексзаступника міністра оборони України, який під час закупівлі продуктів для армії завдав збитків державі на мільйони гривень.

Його подільник – екскерівник департаменту Державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України – вже отримав вирок суду.

Встановлено, що з грудня 2020 року по січень 2021 року керівник департаменту Міноборони підписав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних Сил України на 2021 рік. Надалі він за вказівкою заступника Міністра оборони незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів Збройних Сил України вже не були зобов’язанням комерсантів.

Як наслідок, Збройні Сили повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад та техніку, та витрачати додаткові бюджетні кошти.

Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їх основних завдань, визначених Конституцією, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, встановлена сума збитків у сумі 11,2 млн грн зайвих витрат МО України та 692 тис. грн витрат на логістику ЗСУ.

Ексзаступник міністра оборони обвинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Державне бюро розслідувань