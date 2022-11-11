На Житомирщині неповнолітню засуджено до 13 років ув’язнення за жорстоке вбивство однокласника

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури неповнолітню місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Судом присяжних їй призначено покарання – 13 років позбавлення волі та стягнуто понад 1 млн грн заподіяної моральної шкоди.

Ювенальні прокурори у суді довів, що 15-річна дев’ятикласниця місцевої гімназії, що у Коростенському районі, призначила однокласнику вечірню зустріч на околиці села у недобудованому приміщенні з метою скоєння злочину та помсти (дівчину обурював характер їхніх стосунків).

Коли хлопець прийшов, під видом гри, зв’язала йому руки за спиною скотчем та канцелярським ножем, з особливою жорстокістю, завдала потерпілому майже 30 смертельних поранень у шию і груди. Сліди крові присипала піском, тіло перемістила в інше місце та прикидала будівельним сміттям. Сама пішла до бабусі, де переодягнулася в інший одяг, аби приховати скоєне. Вже наступного дня, 13.07.2021, зловмисницю затримали правоохоронці за підозрою у вбивстві.

Свою вину на суді обвинувачена не визнала.

Ювенальними прокурорами було надано суду присяжних беззаперечні докази скоєння злочину, на підставі яких та висновків низки експертиз призначено покарання, співмірне з тяжкістю скоєного.

З дня затримання і до набуття вироком чинності засуджена перебуватиме під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури