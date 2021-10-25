Викрадення людини та вимагання $10 тис. – на Буковині трьох осіб засуджено до позбавлення волі

Чернівецька обласна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно трьох членів злочинної групи за фактами викрадення людини, вимагання, незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України). Крім цього, один з учасників групи також обвинувачувався у викраденні чужого майна (ч. 1 ст. 186 КК України). Вироком Садгірського районного суду м. Чернівці їх засуджено до 7 та 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що наприкінці лютого 2019 року троє жителів Києва, діючи за попередньою змовою, викрали підприємця з Чернівців, заволодівши його транспортним засобом. Вони погрожували зброєю, застосовували відносно потерпілого фізичну силу та вимагали 10 тис доларів США.

Усвідомлюючи реальність погроз, чоловік зателефонував знайомому та попросив передати кошти.

Правоохоронці затримали викрадачів в Кам’янці-Подільському.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури