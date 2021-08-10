На Дніпропетровщині кримінальний «авторитет» та його спільники підозрюються у вимаганні від підприємця $30 тис.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури кримінальному авторитету та двом його спільникам повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу та вимаганні від підприємця неіснуючого боргу (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України). Також громадянці, яка скористалася послугами цих осіб, повідомлено про підозру у зверненні за застосуванням злочинного впливу та вимаганні (ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, так званий смотрящий встановлював та поширював злочинний вплив через довірених осіб на території м. Кривий Ріг та Криворізького району, обкладав підприємців — фермерів даниною для матеріального забезпечення, в тому числі осіб, які відбувають покарання у місцях несвободи.

У жовтні 2020 року до підозрюваного звернулася громадянка з проханням за грошову винагороду стягнути з підприємця неіснуючий борг у 10 тис дол США.

Залучивши двох довірених осіб, смотрящий протягом тривалого часу вимагав у потерпілого грошові кошти у сумі 30 тис доларів США для погашення «боргу» та поповнення «воровського общаку», погрожуючи застосуванням фізичного насильства. Під час чергової зустрічі його спільники нанесли підприємцю декілька ударів ножем, спричинивши легкі тілесні ушкодження. Побоюючись за власне життя, потерпілий передав частину коштів у розмірі 15 тис грн.

Наразі всіх підозрюваних, у тому числі замовницю, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх мешкання та авто правоохоронними органами вилучено грошові кошти, банківські картки, зброю, мобільні телефони, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснювало Управління Служби безпеки України в області.

Офіс Генпрокурора