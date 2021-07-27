Під Тернополем 17-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчинку

Ґвалтівнику загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

У селі Тернопільського району 17-річний хлопець під час відпочинку зґвалтував 13-річну дівчину. Потерпіла після знущань потрапила в лікарню.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

Відомо, що потерпіла дівчинка після зґвалтування перебуває у лікарні. У вчиненні злочину правоохоронці підозрюють 17-річного хлопця.

«Дівчинка поки перебуває у лікарні та ще не давала показів. Єдине, що можемо сказати, що дійсно на лінію 102 надійшло повідомлення про зґвалтування неповнолітньої в одному із сіл Тернопільської області Тернопільського району. На місце події виїжджали слідчі. Встановлена особа підозрюваного. Він — один, це також неповнолітній хлопець, йому 17 років. Ми призначили відповідні експертизи. Там були також і свідки. Але чи матимуть вони роль свідків чи стануть підозрюваними — це покаже експертиза. Більше інформації без згоди дитини ми не можемо повідомити», — сказав нам Сергій Крета.

У тернопільських спільнотах повідомляють, що потерпіла відпочивала в компанії двох подруг та трьох хлопців на місцевій водоймі в селі Настасів Тернопільського району. І нібито після розпиття алкоголю дівчину зґвалтували.

В поліції відкрили провадження за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років). Хлопцеві загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.