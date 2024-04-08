Під варту взяли водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП з неповнолітнім у Житомирі

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури житомирянину повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, чим спричинено смерть неповнолітнього та заподіяно ще одній неповнолітній тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Сьогодні, 8 квітня, за наполяганням ювенального прокурора обласної прокуратури, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Розслідуванням встановлено, що 29-річний житомирянин, керуючи авто у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну подію.

Це сталося минулої п’ятниці, вдень, на одній з вулиць Житомира. Того дня він з компанією у рекреаційній зоні відзначав день народження знайомої. А коли виникла потреба поїхати у місто, попри алкогольне сп’яніння, сів за кермо авто іменинниці. Це при тому, що у 2023 році, за неодноразове керування у стані алкогольного сп’яніння, його позбавлено права керування строком на 10 років.

Так, підозрюваний, не справившись з керуванням, на швидкості в’їхав у вантажний автомобіль МАЗ, який рухався попереду. Від зіткнення іномарку відкинуло на зустрічну полосу дороги, де вона збила мопед з двома неповнолітніми.

Унаслідок ДТП 15-річний хлопець, який керував мопедом, загинув на місці події. Також травмовано 14-річну пасажирку.

За допомогою драгера у підозрюваного виявлено 0,99 проміле алкоголю.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури