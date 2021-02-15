В аэропорту «Харьков» задержали мужчину, который находился в розыске по пяти статьям

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В воскресенье, 14 февраля, в Международном аэропорту «Харьков» задержали преступника, который находился в розыске.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В аэропорту "Харьков" задержали мужчину,…

Во время проверки документов гражданина Украины 1980 года рождения, который прибыл рейсом из Стамбула, пограничники установили, что он разыскивается правоохранительными органами на территории Украины.

Задержанного подозревают в совершении преступлений по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

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