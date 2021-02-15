В аэропорту «Харьков» задержали мужчину, который находился в розыске по пяти статьям

В воскресенье, 14 февраля, в Международном аэропорту «Харьков» задержали преступника, который находился в розыске.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки документов гражданина Украины 1980 года рождения, который прибыл рейсом из Стамбула, пограничники установили, что он разыскивается правоохранительными органами на территории Украины.

Задержанного подозревают в совершении преступлений по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.