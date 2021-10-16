Поліцейські Рівненщини затримали іноземця, який у Львові наніс ножове поранення знайомому

Зловмисник після скоєного втікав потягом до столиці. Затримали його Здолбунівські поліцейські. 36-річному уродженцю Азербайджану загрожує до восьми років позбавлення волі.

Орієнтування про розшук зловмисника, який завдав ножове поранення львів’янину, надійшло до поліції Рівненської області сьогодні близько півночі — майже одразу після скоєного злочину. Адже підозрюваний — 36-річний уродженець Азербайджану, який тимчасово проживав у Львові, втік з місця події. Тамтешні поліцейські також повідомили, що він може перебувати у потязі сполученням «Львів-Київ».

Здолбунівські поліцейські оперативним шляхом підтвердили інформацію та встановили, що нападник дійсно їде вказаним залізничним транспортом. Відтак, було прийнято рішення про невідкладну позапланову його зупинку у Здолбунові на кілька хвилин. Слідчо-оперативна група відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) разом із працівниками поліції охорони сіла у поїзд та розпочала пошуки зловмисника.

За інформацією залізничників, розшукуваний мав перебувати у п’ятому купе, однак там його не було. Демонструючи фото пасажирам, зловмисника знайшли у першому купе, опору поліцейським він не чинив. Чоловік їхав із невідомою жінкою та дитиною, які на щастя, не постраждали.

Близько 2 години ночі 36-річного іноземця у кайданках вивели із потяга на вокзалі міста Новоград-Волинський Житомирської області та передали львівським оперативникам. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Львівщини за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження проводять досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області