Несплата 272 000 гривень митних платежів – судитимуть інспектора Одеської митниці

Направлено до суду обвинувальний акт відносно державного інспектора відділу митного оформлення одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби України, який обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, інспектор митниці під час проведення митних формальностей з товарами, які переміщувались через митний кордон України, здійснив неналежним чином митного контролю та не вжив заходів щодо складання протоколу про порушення митних правил. Такі дії митника призвели до несплати обов’язкових митних платежів на загальну суму понад 272 тисяч гривень.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві. Процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань