У Києві проректора університету судитимуть за хабар у 224 тисяч гривень

Посадовець вимагав кошти за оформлення віз та подальший вступ іноземців до приватного вищого навчального закладу.

У червні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури викрили корупційну діяльність проректора приватного університету. За вступ восьми іноземців до університету та вирішення питання щодо одержання віз, що дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, освітянин вимагав 224 тисячі гривень неправомірної вигоди.

43-річному затриманому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 220 тисяч гривень застави. Сума застави була внесена підозрюваним.

Вчора, 30 листопада, обвинувальний акт було скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України