Бізнес родичів заступника Єрмака підозрюють в оптимізації сплати податків

Заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма може бути дотичним до скандалу, пов’язаного зі сплатою податків. Точніше – із оптимізацією їх сплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування ZN.UA.

Як йдеться в статті, у брата Ростислава Олега Шурми значаться у співвласності дві фірми – ТОВ “КД Енерджі 2” і ТОВ “Відновлювальна Енергія Запоріжжя”.

Засновник “КД Енерджі 2” – кіпрська компанія KD 2 Energy holding limited, якою володіють Олег Шурма (50%) та офшори Adelis Inc (Сейшели) i Dolpinta Holding limited (Кіпр).

У “Відновлювальної Енергії Запоріжжя” власник інший – ТОВ “Екопауер Інвест”, що на 76% належить ЗНВКІФ “Геліос” (венчурний фонд), а на 23% – Zambelica Limited із Кіпру.

“Геліос”у 2019-2021 очолював сам Ростислав Шурма. Однак після призначення в ОП посаду директора обійняла дружина його брата Олега – Ксенія Шурма.

У засновниках фонду зазначається ТОВ “Соньєра інвест” зі статутним капіталом у 150 тис. грн. Бенефеціарами зазначені Світлана Стоян (постачальниця книжок на Донеччині) та Ольга Кузіна (ФОП із Запоріжжя).

За словами журналістів, венчурні фонди є дуже зручними для оптимізації щодо сплати податків. Зокрема, за чинним податковим кодексом, усі інститути спільного інвестування (венчурний фонд) звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.

“Загалом перенесення грошей, а отже, і податкового зобов’язання на підприємства із пільговим оподаткуванням – оптимізаторська класика, але будь-який податківець підтвердить: це схема на грані, а часто і за нею”, – пишуть автори розслідування.

Лише у 2022 році визначена як прибуткова компанія, “Соньєра” задекларувала 328 млн грн до оподаткування. При цьому “у фінансовій звітності щодо податку на прибуток вказано лише нулі замість десятків мільйонів гривень”.

“Геліос” теж відзначився у несплаті податків. Будучи співвласником 26 юросіб в Україні та двох угорських, фонд отримав чимало прибутків, аби отримати активів на 1,4 млрд грн (на кінець 2022 року). Частину грошей було інвестовано у власність компаній, але більшість із них – позичено їм же, причому під відсоток.

“За 2022 рік дохід фірми становив 85 млн грн. Але податок на прибуток дорівнював лише 181 тис. грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн. Тобто “Майстер фінанс” заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. А якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив “Майстер фінансу” грошей, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку виріс би із жалюгідних 181 тис. грн до близько 13 млн””, – йдеться в статті.

Журналісти також з’ясували, що “Геліос” є не єдиним венчурним фондом у власності родини Шурмів. У Олега їх ще щонайменше два – “Простір” та “Квантум”, причому зі статутним капіталом у понад 100 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сонячні електростанції що належать брату заступника голови Офісу президенту Ростислава Шурми – Олегу Шурмі, отримали від держави понад 300 млн грн, попри те що вони є наразі окуповані.