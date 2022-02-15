Судитимуть жителя Прикарпаття, який намагався вбити суддю

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за замах на вбивство судді одного із районних судів та незаконне поводження із бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263, ст. 379 КК України).

За даними слідства, на розгляді у судді перебував обвинувальний акт щодо вчинення групою осіб декількох тяжких злочинів з корисливих мотивів. Обвинувачений, щоб уникнути покарання – позбавлення волі на тривалий строк, вирішив убити суддю. Так він намагався відтермінувати винесення вироку та залякати інших суддів, які розглядатимуть справу.

З метою вчинення умисного вбивства судді він слідкував за ним та встановив місце проживання. Вночі спільно із невстановленою особою чоловік закріпив перед гаражем судді вибуховий пристрій – гранату типу «Ф-1», який повинен був вибухнути під час відкриття гаражних ролетів. Однак вибуховий пристрій не спрацював.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури