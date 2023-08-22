У Хмельницькому за фактом жорстокого поводження з ведмедем відкрито кримінальне провадження

У ході моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили публікацію, в якій йшлося про неналежні умови утримання ведмедя у зоокуточку на території парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Після офіційного підтвердження уповноваженими організаціями невідповідності умов утримання тварини існуючим вимогам ведмедя перевезуть у центр реабілітації бурих ведмедів на Закарпатті.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області