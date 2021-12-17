ДТП із загиблою та трьома госпіталізованими пасажирами на Луганщині: водія мікроавтобуса взято під варту (фото)

За доводами Луганської обласної прокуратури водію пасажирського мікроавтобуса, який не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 136 тис. гривень.

Таке рішення ухвалив Сєвєродонецький міський суд Луганської області, задовольнивши клопотання слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

За даними слідства, близько 6:30 ранку 14 грудня 2021 року мешканець міста Лисичанськ, рухаючись за кермом автомобіля «OPEL VIVARO» з міста Старобільськ автодорогою «Чугуїв-Мілове», не врахував дорожньої обстановки та погодних умов, допустив виїзд за межі проїжджої частини.

У салоні транспортного засобу знаходилося сім пасажирів та водій. Внаслідок ДТП 54-річна жінка померла на місці, ще трьох постраждалих госпіталізували до медичних закладів з травмами різного ступеня тяжкості.

У день смертельної аварії керманича мікроавтобуса правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель людини та заподіяло середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Луганській області. Наразі встановлюються усі обставини вчинення кримінального правопорушення, призначено ряд судових експертиз.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури