Поліція Вінниччини розшукує 38-річного жителя Хмельниччини, підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину (фото)

Відділом поліції № 3 Вінницького районного управління поліції розшукується хмельничанин Олександр Безпалько, підозрюваний у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловік може переховуватися на території Літинської територіальної громади.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 155-165 см, худорлявої тілобудови.

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (0432) 59 49 00 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області