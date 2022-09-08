Поліція Вінниччини розшукує 38-річного жителя Хмельниччини, підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину (фото)
Відділом поліції № 3 Вінницького районного управління поліції розшукується хмельничанин Олександр Безпалько, підозрюваний у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловік може переховуватися на території Літинської територіальної громади.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 155-165 см, худорлявої тілобудови.
Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (0432) 59 49 00 або 102.
Конфіденційність гарантовано.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet