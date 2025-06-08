Підірвали авто з прокурором за завданням спецслужб РФ – у Дніпрі «по гарячих слідах» затримано двох зловмисників

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом місцевим мешканцям повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, підозрювані шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах та були завербовані представниками спецслужби рф.

Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів м. Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.

Внаслідок вибуху, що стався 6 червня 2025 року, поранення отримав власник автомобіля – прокурор.

У ході спецоперації прокурори разом зі слідчими СБУ та ГУНП області по «гарячих слідах» встановили фігурантів та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків у чоловіків вилучено мобільні телефони та різні компоненти СВП.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора