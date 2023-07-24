Підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з рф чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь рф.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України