підозрювана у вбивстві чоловіка рівнянка перебуватиме під вартою

Учора, четвертого грудня, 32-річній жительці обласного центру повідомили про підозру за фактом умисного вбивства. Сьогодні суд задовольнив клопотання слідчого Рівненського РУП у повному обсязі та обрав підозрюваній запобіжний захід у виді 30 діб тримання під вартою.

Нагадаємо, третього грудня, близько 22 години між захмелілим подружжям стався черговий конфлікт, під час якого 32-річна жінка кухонним ножем нанесла удар в область грудної клітки 39-річному чоловікові. Від отриманих травм він помер.

Слідчі за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування.

32-річну жінку затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження за погодження прокуратури їй повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 КК України.

На період досудового розслідування вона перебуватиме у СІЗО — суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Підозрювана від будь-яких пояснень відмовляється.

За скоєне їй може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області