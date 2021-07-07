Підозрюваний у вбивстві з ревнощів перебуватиме під вартою

Вараська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).



За даними слідства, 4 липня цього року в смт Рафалівка, Вараського району, місцевий житель, у власному господарстві, після розпиття зі своїм знайомими спиртних напоїв, з ревнощів вчинив з ним сварку. У ході конфлікту, який продовжився у садку господарства, він вдарив гостя кухонним ножем. Від отриманої травми той помер на місці пригоди. Після цього господар повернувся до будинку, залишивши потерпілого на вулиці. Тіло загиблого наступного дня виявила племінниця.

06.07.2021 правопорушнику повідомлено про підозру, а вже сьогодні, 7.07.2021 Володимирецький районний суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Чоловік свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав повністю.

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення вказаного злочину.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури