Підозрюваного у нападі на 10-річну дівчинку в столиці взято під варту

За клопотанням ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку, який напав 10-річну дівчинку з метою вчинення розпусних дій, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 03.03.2021 близько 14:40 підозрюваний помітив малолітню дівчинку, яка йшла додому по вул. Райдужній у Дніпровському районі Києва, та прослідкував за нею. Зайшовши до під’їзду будинку, чоловік силоміць заштовхнув малолітню до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника вдалося оперативно розшукати та затримати. Ним виявився місцевий житель, 1989 року народження, який працює у одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи).

Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура