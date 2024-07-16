У Нікополі викрили двох мародерів, які обкрадали пошкоджений російськими атаками заклад відпочинку

На рахунку фігурантів – майже 20 злочинних епізодів, скоєних протягом двох місяців.

Як зʼясували оперативники кримінальної поліції Нікопольського районного управління поліції, до злочину причетні двоє місцевих мешканців віком 34 та 36 років. Скориставшись відсутністю дверей та побитими стінами, зловмисники викрали з території комплексу побутову техніку та інші речі. Викрадене вивозили на автівці та продавали.

Частину майна правоохоронцям вдалося повернути власнику.

15 липня слідчі Нікопольського районного управління поліції повідомили фігурантам про підозру за 19 фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП