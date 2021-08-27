Підозрюваного у побитті двох людей у Житомирському районі викрили у вбивстві односельця

Тіло жителя с. Ліщина Житомирського району з ознаками насильницької смерті було виявлено на березі місцевої річки у середині червня. За результатами експертних досліджень речових доказів, вилучених на місці події, поліцейські викрили у вчиненні тяжкого злочину 27-річного чоловіка. Наразі він перебуває під вартою за побиття ще двох односельчан.

У ході першочергових заходів для розкриття убивства 29-річного чоловіка поліцейські провели низку слідчих дій. Зокрема, опитали жителів села Ліщина та вивчили записи камер відеоспостереження, встановлених поблизу сільського будинку культури.

Також під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази та слідчі призначили необхідні експертні дослідження. За їх результатами і вдалося викрити причетність до тяжкого злочину 27-річного жителя цього ж села.

На початку липня поліцейські затримали його за обґрунтованою підозрою у побитті двох односельчан. Нині він є фігурантом кримінального провадження, що розслідується за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Судом його було взято під варту.

Про чоловіка відомо, що він ніде офіційно не працював, натомість вів антигромадський спосіб життя.

25 серпня слідчі Слідчого управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури оголосили чоловікові про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ.

Досудове розслідування триває. За чинним законодавством підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області