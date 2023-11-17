Підозрюваного в хабарництві ексголову Тернопільської облради замість СІЗО відправили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і стягнув у дохід держави понад 800 тисяч гривень, внесеної за нього застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram.

Повідомляється, що таким чином суд 17 листопада лише частково задовольнив клопотання прокурора САП.

За інформацією антикорупційної прокуратури у Facebook, вона просила суд відправити Головка під варту і конфіскувати 800-тисячну заставу. Щодо застави суд погодився, а от тримання під вартою вирішив замінити на цілодобовий домашній арешт.

Своє клопотання САП аргументувало тим, що Головко неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, його неявка у судове засідання 25 жовтня призвела до того, що строк дії процесуальних обов’язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання.

Наприкінці червня НАБУ та САП затримали тоді ще голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні хабара. За даними слідства, чиновники вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після цього Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн. Він її вніс і вийшов із слідчого ізолятора. Пізніше стало відомо, що Головко повернувся на роботу в облраду.

У відповідь САП попросила збільшити заставу голові Тернопільської облради до 13 млн грн і відсторонити його.

Наприкінці жовтня депутати Тернопільської обласної ради звільнили Головка з посади свого голови.

УП