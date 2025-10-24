Підозрюваний ексвіцепрем’єр Чернишов рятує майно від конфіскації (документ)

Згідно з декларацією ексвіцепрем’єра, пара володіє п’ятьма квартирами у столиці, автівкою і десятками мільйонів гривень

Сім’я колишнього віцепрем’єра-міністра єдності Олексія Чернишова розпочинає судовий процес із поділу майна подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Відповідний позов наприкінці жовтня подала дружина ексвисокопосадовця Світлана Чернишова.

Розглядатиме справу суддя Печерського райсуду Києва Віта Єрмічова. Цю служительку Феміди Вища рада правосуддя у червні 2024 року відрядила як суддю Барського районного суду Вінницької області до Печерського райсуду через велике навантаження справ на столичний суд.

Згідно з останньою декларацією, яку подав Олексій Чернишов, покидаючи пост віцепрем’єра у липні 2025 року, у власності подружжя – п’ять квартир загальною площею 386 кв. м (усі у Києві).

Також на дружину Чернишова записано авто Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску.

Із цінного рухомого майна – сім брендових наручних годинників і по одному настінному та підлоговому годиннику має Олексій Чернишов. Його дружина Світлана є власницею чотирьох коштовних годинників та ювелірних виробів світових брендів Cartier, Tiffany і Van Cleef & Arpels.

У сім’ї Чернишових є колекція картин (живопис ХХ століття, 30 полотен), бібліотека великих письменників (20 томів) і енциклопедичний словник на 85 томів.

На банківських рахунках ексвіцепрем’єр тримає 52,1 млн грн, 101,6 тис. євро, 46,2 тис. швейцарських франків, його дружина Світлана – 296 тис. грн, 3,4 тис. євро і $3,3 тис. Готівкою сім’я Чернишових задекларувала $180 тис., 90 тис. грн, 13,6 тис. Євро і 1 тис. швейцарських франків. Ці кошти вказано як спільна сумісна власність подружжя.

Крім того, Світлана Чернишова зазначила у декларації чоловіка 10 млн грн у вигляді застави. Кошти внесено за Олексія Чернишова, який має статус підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Олексій Чернишов користується незадекларованими автомобілями.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює ексвіцепрем’єра у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному Олексію Чернишову міру запобіжного заходу у вигляді 120 млн грн застави. Кошти за підозрюваного заплатили стороні особи. Також десяту частину від розміру застави (10 млн грн) внесла дружина Світлана Чернишова.

7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову.