Підозрюваний у держзраді ділок, який проліз у Раду зі «слугами», отримав ще одну підозру – в легалізації понад ₴9 млн

Досудове розслідування триває.

Чинному народному депутату України повідомили про підозру в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, депутат заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом “оплати за надання правових послуг”. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Досудове розслідування триває.

В НАБУ не називають прізвища нардепа, однак, з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Євгена Шевченка.

Народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк також у Телеграмі зазначив, що фігурантом є Євгеній Шевченко – колишній член фракції “Слуга народу”.

Хто такий Євгеній Шевченко?