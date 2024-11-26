Підпалив автівку мешканки Львова – повідомлену про підозру 37-річному чоловіку

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 37-річному жителю Івано-Франківська. Йому інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, у вересні цього року, вночі, у Львові підозрюваний за допомогою горючої речовини підпалив автомобіль місцевої мешканки. Транспортний засіб був припаркований біля одного з багатоквартирних будинків, де проживала жінка. Вчинивши протиправні дії, чоловік втік з місця події.

Завдані пошкодження становлять понад 150 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури