У столиці правоохоронці затримали матір і сина за збут психотропів

Родичі продавали місцевим мешканцям психотропні речовини з рук в руки. За місцем проживання фігурантів слідчі вилучили докази злочинної діяльності, за яку їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час реалізації оперативної інформації слідчі та працівники відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили 63-річну місцеву мешканку, яка разом зі своїм 35-річним сином займалась збутом психотропних речовин на території Києва.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели оперативну закупку та затримали збувачів «на гарячому». За місцем мешкання фігурантів поліцейські провели санкціонований обшук, де виявили та вилучили: зіп-пакети з розфасованою кристалоподібною речовиною – солями Альфа-PVP загальною масою близько 20 грамів, електронні ваги, скляні колби з нашаруванням речовини коричневого кольору, гроші та мобільні телефони. Речові докази були направлені на відповідну експертизу, яка підтвердила наявність психотропу у пакунках.

Раніше судимих уродженців Київщини правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене групою осіб. Наркозбувачам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Нині поліція встановлює коло осіб, які можуть бути причетними до злочинних схем, спрямованих на розповсюдження наркотичних речовин у столиці.

Відділ комунікації поліції Києва