Проти «слуги» Халімона відкрито справу за незаконне збагачення

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Проти народного депутата від партії “Слуга народу” Павла Халімона відкрито справу щодо незаконного збагачення на 10 мільйонів гривень.

Інформацію журналісту УНН підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Так, проти нардепа відкрили справу 26 січня 2023 року. Всі відомості введені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває розслідування.

ЗМІ згадували ім’я Павла Халімона у зв’язку з придбанням влітку 2022 року маєтку в історичній місцевості Звіринець в Києві, яка знаходиться поблизу ботанічного саду імені Гришка. Самого нардепа журналісти неодноразово фіксували біля будинку.

У “Слузі народу” закликали правоохоронців розпочати розслідування щодо можливого придбання Халімоном маєтку в історичній місцевості столиці. Голова фракції Давид Арахамія заявив, що Халімона буде звільнено із посади заступника голови фракції “Слуга народу”.

2 лютого Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя нардепа від “Слуги народу” Павла Халімона виявило ознаки корупційного правопорушення, яке може свідчити про незаконне збагачення на 10 млн грн.

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