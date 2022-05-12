Довічне позбавлення волі загрожує двом покидькам, які зґвалтували та закатували до смерті чоловіка

Сумською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка та 32-річної жінки за фактом умисного вбивства, катування та зґвалтування потерпілого.

За даними слідства, події відбувались ще у 2019 році. На фермерському господарстві, що розташоване на околиці с. Кам’яне Сумського району, наймані працівники будували стійло для тварин. Після того, як робота була завершена, працівники влаштували застілля. Під час розпиття спиртних напоїв між двома з них виник конфлікт через оплату праці. Після цього чоловік та жінка близько п’яти годин утримували потерпілого, сокирою та лопатою наносили йому удари, а також ґвалтували дерев’яною палицею. Від отриманих травм 52-річний потерпілий помер. Його труп заховали на території фермерського господарства і лише 9 березня 2020 року його випадково виявили.

З того часу тривали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події. За результатом слідства вдалось зібрати докази щодо причетності до злочину раніше неодноразово судимого чоловіка та його спільниці, яка потрапляє в поле зору правоохоронців вперше. На даний час вони в СІЗО.

Дії обвинувачених кваліфіковано за п. 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 127 (катування) КК України. Чоловік відповідатиме ще й за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування проведено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура