За чужі борги побив та пограбував: на Одещині затримали 53-річного чоловіка за розбійний напад на сусіда

Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує щонайменше вісім років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від жительки Біляївки про те, що чоловіка, який живе поряд з нею, побили і відібрали в нього мисливську рушницю.

На місце події виїхали оперативники та дільничні офіцери Одеського районного управління поліції № 2. Правоохоронці встановили, що до потерпілого навідувався сусід. Розшукавши фігуранта, поліцейські з’ясували: два роки тому він ремонтував водопровід квартирантам побитого. Ті з’їхали, а гроші за ремонтні роботи так і не заплатили. Згадавши про борг, правопорушник прийшов по нього до власника обійстя. Коли ж 63-річний чоловік відповів, що про борг нічого не знає і грошей в нього немає, отримав прикладом власної рушниці по голові. Медики діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рублені рани надбрівної дуги та вуха.

Від потерпілого зловмисник пішов, прихопивши рушницю, два спорядження для носіння патронів з 15 гільзами, ніж, роутер, переноску, пакет з документами та трохи більше 300 гривень.

За результатами досудового розслідування слідчі повідомили фігуранту про підозру в розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції № 2